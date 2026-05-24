Сергей Разумовский

В рамках заключительного, 30-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо на своем поле принимало Кудревку. Матч оказался очень напряженным и результативным, а победу в итоге одержали хозяева поля со счетом 3:2.

Поединок складывался для Динамо непросто. По ходу встречи киевляне оказались в роли догоняющих и уступали сопернику со счетом 1:2. Тем не менее, команде удалось вернуться в игру. Важный гол забил 20-летний нападающий Динамо Матвей Пономаренко, который сравнял счет и помог своей команде переломить ход матча.

Для молодого форварда этот мяч имел особое значение не только в контексте конкретной игры, но и в борьбе за звание лучшего бомбардира сезона. Перед заключительным туром в активе Пономаренко было 12 забитых голов в чемпионате. Во время матча его конкурент Андрей Сторчоус из Кудрёвки оформил дубль и таким образом догнал динамовского нападающего по количеству результативных ударов.

Однако ситуация имела важный нюанс. Пономаренко в течение сезона не забивал с пенальти, что делало его статистику еще более значимой. Именно поэтому Сторчоусу, чтобы опередить форварда Динамо в бомбардирской гонке, необходимо было отмечаться еще раз. Однако решающий гол в этой борьбе забил именно Пономаренко, который довел свой сезонный показатель до 13 мячей.

Таким образом, сезон-2025/2026 украинской Премьер-лиги Матвей Пономаренко однозначно может занести себе в актив. Молодой нападающий Динамо стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины по итогам турнира, опередив конкурентов в напряженной борьбе, которая длилась фактически до последнего тура.

Достижение форварда выглядит еще более впечатляюще с учетом того, что он провел на поле меньше игрового времени, чем многие его конкуренты в списке самых результативных игроков чемпионата. Фактически основным он стал уже при Игоре Костюке.

Напомним также, что вингер Динамо Андрей Ярмоленко остановился в шаге от вечного рекорда Шацких по голам в УПЛ