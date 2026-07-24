Игра со скромным Санкт-Галленом испортила юбилей Трубина в составе Бенфики.
150-й матч украинца в футболке «орлов» оказался провальным
около 1 часа назадПодписаться в
Бенфика неудачно начала свое выступление во втором квалификационном раунде Лиги Европы. В первом матче этого этапа португальская команда играла на выезде против Санкт-Галлена и потерпела поражение со счетом 1:2.
Украинский вратарь Анатолий Трубин начал встречу в стартовом составе Бенфики. Голкипер занял место в воротах лиссабонцев и провел на поле все 90 минут. Несмотря на поражение команды, этот матч стал для украинца особенным, ведь Трубин 150-й раз сыграл в составе португальского клуба.
За время выступлений в Бенфике Анатолий Трубин 58 раз завершал матчи без пропущенных голов. В 150 поединках украинский вратарь в целом пропустил 146 мячей, а также забил один мяч.
К португальской команде Трубин присоединился в августе 2023 года. Бенфика подписала голкипера после его выступлений за донецкий Шахтер. Сумма трансфера украинца составила 10 миллионов евро.