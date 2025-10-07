Игрок Динамо покинул расположение сборной Украины
Известная причина
26 минут назад
Защитник сборной Украины Александр Тимчик покинул расположение команды из-за травмы, полученной в своем клубе – киевском Динамо. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Ранее стало известно, что вингер Жироны Виктор Цыганков также покинул команду Сергея Реброва.
После двух туров в группе D ситуация для Украины остается непростой: поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1) оставили команду на третьем месте в таблице.
Календарь матчей группы D (отбор ЧМ-2026)
3 тур – 10 октября
Исландия – Украина (21:45)
Франция – Азербайджан (21:45)
4 тур – 13 октября
Украина – Азербайджан (21:45)
Исландия – Франция (21:45)
5 тур – 13 ноября
Азербайджан – Исландия (19:00)
Франция – Украина (21:45)
6 тур – 16 ноября
Украина – Исландия (19:00)
Азербайджан – Франция (19:00)