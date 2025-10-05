Вингер житомирского Полесья Владислав Велетень получил приглашение в национальную сборную Украины, сообщает Динамомания.

По данным источника, 23-летний футболист включен в заявку команды на квалификационные матчи чемпионата мира против Исландии и Азербайджана.

В этом сезоне Велетень провел девять встреч, в которых сумел забить два мяча. Напомним, что летом он перешел в Полесье из Колоса за 430 тысяч евро.

Житомирский клуб после восьми туров УПЛ расположился на третьей позиции в таблице, набрав 15 очков. В ближайшем туре команда встретится с Шахтером (18 октября).

Национальная сборная Украины в октябре проведет два отборочных матча: 10 октября в Рейкьявике против Исландии и 13 октября в Кракове против Азербайджана. После двух сыгранных туров команда Сергея Реброва занимает третье место в группе D, имея в активе одно очко.

