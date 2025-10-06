Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился мнением о наставнике сборной Украины Сергее Реброве и национальной команде в целом.

«Я действительно горжусь тем, что у них есть возможность представить свои страны, особенно это касается представителей национальной сборной Украины».

Вообще, я максимально постарался обеспечить их позитивом перед поездкой – их также ожидают непростые встречи. Удержусь от того, чтобы комментировать какие-либо ожидания от этих двух противостояний, но скажу, что я действительно уважаю ту работу, которую проводит Сергей Ребров. В то же время считаю, что он прекрасный как специалист, так и просто человек. Искренне желаю ему успехов в попытках достичь той цели, которую ставит себе национальная сборная Украины.

На самом деле, быть тренером сборной – это всегда непростая роль, и мы должны это уважать, особенно это касается страны, которая переживает такие ужасные события. Они должны бороться, и я уверен, они будут бороться так же, как сейчас борется весь народ Украины», - сказал Туран для пресс-службы Шахтера.