Павел Василенко

Защитник польского Ракува Богдан Раковицан не перейдёт в киевское Динамо.

Как сообщает сайт Dynamo.kiev.ua, стороны даже не начали переговоры после того, как стало известно, что игрок сборной Румынии не рассматривает вариант продолжения карьеры в Украине из-за войны.

Отмечается, что дальнейшие спекуляции вокруг возможного интереса киевского клуба являются инициативой агентов игрока, которые используют эту ситуацию в своих интересах.

В прошлом сезоне Раковицан провёл 45 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.