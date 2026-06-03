Маркевич вынес вердикт Динамо после провала в УПЛ
Специалист проанализировал выступления бело-синих
около 2 часов назадПодписаться в
Свою оценку прошлого сезона для Динамо в комментарии Sport.ua дал один из самых известных украинских тренеров Мирон Маркевич.
«Выступление Динамо я оценю на троечку, и то с натяжкой. Эта тройка за выигрыш Кубка Украины, а так команда полностью провалила сезон. Начав с Лиги чемпионов, динамовцы в третьем по силе европейском турнире Лиге конференций групповой этап завершили лишь 27-ми. А в итоговом протоколе чемпионата киевляне заняли четвертое место. Для Динамо второе считается неудачей, а четвертое – провал, иначе и не назовешь.
Поэтому если клуб в следующем сезоне планирует возвращать лидирующие позиции, по крайней мере в Украине, без усиления не обойтись. И в первую очередь это касается защитной линии».
В Украинской Премьер-лиге сезона-2025/26 Динамо набрало 57 очков и финишировало лишь на четвертом месте итоговой турнирной таблицы.
В сезоне-2026/27 бело-синие будут выступать в Лиге Европы. Благодаря победе в национальном кубке, киевляне начнут свой путь в этом турнире с первого квалификационного раунда.
В финале Кубка Украины Динамо победило ФК Чернигов со счетом 3:1.
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