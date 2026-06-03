Свою оценку прошлого сезона для Динамо в комментарии Sport.ua дал один из самых известных украинских тренеров Мирон Маркевич.

«Выступление Динамо я оценю на троечку, и то с натяжкой. Эта тройка за выигрыш Кубка Украины, а так команда полностью провалила сезон. Начав с Лиги чемпионов, динамовцы в третьем по силе европейском турнире Лиге конференций групповой этап завершили лишь 27-ми. А в итоговом протоколе чемпионата киевляне заняли четвертое место. Для Динамо второе считается неудачей, а четвертое – провал, иначе и не назовешь.

Поэтому если клуб в следующем сезоне планирует возвращать лидирующие позиции, по крайней мере в Украине, без усиления не обойтись. И в первую очередь это касается защитной линии».