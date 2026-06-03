Павел Василенко

Трабзонспор нацелился на вингера киевского Динамо Назария Волошина. Переход может состояться в течение летнего трансферного окна, сообщает Haber61.net.

В прошлом сезоне Волошин провел за Динамо 43 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 14 результативных передач.

Контракт 22-летнего украинца с Динамо действителен до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает Волошина в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что украинский вингер турецкого Трабзонспора Александр Зубков перейдет в греческий АЕК.