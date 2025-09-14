Павел Василенко

Травма, полученная Рамиком Гаджиевым в конце матча против Шахтера (1:1) в пятом туре УПЛ, оказалась довольно серьезной.

По информации ТаТоТаке, экспресс-обследование, проведенное после игры, диагностировало у вингера Металлиста 1925 перелом малой берцовой кости и разрыв связки.

По предварительным прогнозам, 20-летний полузащитник вернется к тренировочному процессу не ранее, чем через 5 месяцев и, конечно, пропустит сентябрьский молодежный чемпионат мира.

Металлист 1925 идет пятым с восемью набранными баллами. 21 сентября подопечные Младена Бартуловича будут принимать участие в матче в СК Полтава.