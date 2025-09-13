Автор гола Металлиста 1925 Иван Калюжный в эфире УПЛ ТВ после ничьей в матче пятого тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (1:1) раскритиковал арбитра за назначенный в пользу «горняков» пенальти.

Мы сейчас по сегодняшней игре немного опустошены. Мы отдали много сил. На мой взгляд, мы очень хорошо играли сегодня. Думаю, наша команда немного расстроена результатом сегодняшнего матча. На мой взгляд, мы были близки к победе – мы создали гораздо больше моментов.

Пенальти? Как по мне, наш игрок просто пролетел мимо него. А как сам игрок говорит, он ему сам наступил на руку и упал. За такое ставить пенальти? Потом дает две карточки нам, когда мы уже с ним не разговаривали, мы разговаривали между собой. Из-за этого немного был накал, но мы в перерыве переговорили с арбитром, и во втором тайме я уже с ним не общался вообще.

Что касается моего гола, они считали, что там был офсайд, но посмотрел VAR. Как мы видели со стороны, он, наоборот, отходил от мяча, от ворот, чтобы вратарь видел мяч. Такое решение принял – хорошо. Если бы не зачли – думаю, были бы еще более опустошены.

Немного тяжело было с 70-й минуты. Но я не мог покинуть команду в такое тяжелое время и старался находить в себе силы и продолжать играть.