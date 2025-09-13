Главный тренер Шахтера Арда Туран после ничьей в матче пятого тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (1:1) отреагировал на скандальный гол полузащитника харьковчан Ивана Калюжного. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Прежде всего, хочу поздравить «Металлист 1925» с заслуженно заработанным очком и ничьей, которую они сегодня завоевали. Также выражаю соболезнования по поводу травмы Рамика Гаджиева. Это молодой талантливый игрок, и я искренне надеюсь, что он сможет вернуться на поле как можно скорее и преодолеть этот сложный этап. Что касается нашего выступления в сегодняшней игре, то я максимально им недоволен, если честно. Возможно, сказывается возвращение после международной паузы: наши игроки были в национальных сборных, может, в какой-то мере сказалась усталость. В любом случае это не является оправданием. Как результатом, так и непосредственно игрой я недоволен. Сегодня я не могу сказать, что счастлив. И как главный тренер я полностью беру ответственность на себя, я её не избегаю. Поэтому ещё раз хотел бы подчеркнуть, что сегодня я недоволен, это не тот уровень, на котором мы хотим находиться. И, конечно же, исходя из сегодняшней игры, нам многое придется улучшить.

Решения рефери? Прежде всего, я хотел бы поздравить арбитров с успешно интегрированным правилом восьми секунд, которое касается вратаря и времени, сколько он может держать мяч в своих руках. И возвращаясь немного назад, к нашему матчу второго тура с «Карпатами»: тогда Риццоли трактовал фол на Конопле как отсутствие нарушения, и очень легко выражаться подобным образом здесь в рамках тех полномочий, которые у него есть. Мне лишь интересно, смог бы он таким же образом высказываться, если бы это касалось матчей «Милана», «Ювентуса» или «Интера»? Поэтому я считаю, что сегодняшние решения, особенно касающиеся гола, это позор. Но в любом случае движемся дальше.

Что касается атмосферы на стадионе, конечно, в подобных ситуациях, которые переживает сейчас наш народ в целом, очень ценно видеть, что болельщики имеют возможность приехать на матч и поддержать любимую команду. Я очень им благодарен, что они смогли найти время и возможность, чтобы приехать сюда и быть рядом с нами. Мне очень жаль, что сегодня мы не смогли порадовать их хорошей игрой и положительным результатом, поэтому я хотел бы за это извиниться. Мне действительно очень жаль, что сегодня мы не смогли их порадовать.