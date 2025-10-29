Сергей Стаднюк

Полузащитник Руха Влад Рейляну получил дебютный вызов в национальную сборную Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрок вместе с командой проведет заключительные матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года против Италии и Израиля. Поединок со «Скуадрой Адзуррой» состоится 13 ноября, матч с представителями «Земли обетованной» – 16 ноября.

22-летний футболист ранее выступал за юношеские сборные U-19 и U-20, а недавно играл за молодежную команду Молдовы U-21, в составе которой провел 12 матчей и забил пять мячей. Теперь Рейляну получит шанс проявить себя на уровне главной сборной, завершая отборочный цикл вместе с командой.

А дальше Рух ждет противостояние 1/8 финала Кубка Украины. Следить за всеми перипетиями вокруг матча и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже 29 октября на странице события ЛНЗ – Рух на Xsport. Начало – в 14:30.