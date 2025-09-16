Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча 4 тура Ла Лиги против Валенсии (4:0). Его слова приводит Marca.

Мы с самого начала показали, что хотим сделать, и именно это мы и увидели. Все боролись и получали удовольствие от пребывания на поле. Команда сыграла прекрасно на всех позициях. Идеальные три очка.

Мне нечего добавить по теме Ямаля и сборной к тому, что я уже сказал на пресс-конференции.

Здорово, когда можно выбирать между Ферраном Торресом и Левандовским. У Рафиньи потрясающее настроение, выход со скамейки — техническое решение. Матчей хватит на всех. У Рафиньи и Араухо был долгий перелет», — сказал главный тренер Барселоны.