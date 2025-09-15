Бывший защитник Лиона, Барселоны и сборной Франции Самюэль Умтити в своих соцсетях объявил о завершении карьеры.

После насыщенной карьеры, полной взлётов и падений, пришло время сказать «прощай»…

Я отдал всё с страстью и ни о чём не жалею. Хочу поблагодарить все клубы, президентов, тренеров и игроков, с которыми мне довелось работать ❤️

Merci, Лион!

Gràcies, Барселона!

Merci, Лилль!

Grazie, Лечче!

Merci, сборная Франции!

И отдельная благодарность всем болельщикам за вашу поддержку ❤️