Легенда Лиона и экс-игрок Барселоны официально объявил о завершении карьеры
После победы на чемпионате мира-2018 успехи француза пошли на спад, что привело к такому решению уже в 31 год
около 1 часа назад
Бывший защитник Лиона, Барселоны и сборной Франции Самюэль Умтити в своих соцсетях объявил о завершении карьеры.
После насыщенной карьеры, полной взлётов и падений, пришло время сказать «прощай»…
Я отдал всё с страстью и ни о чём не жалею. Хочу поблагодарить все клубы, президентов, тренеров и игроков, с которыми мне довелось работать ❤️
Merci, Лион!
Gràcies, Барселона!
Merci, Лилль!
Grazie, Лечче!
Merci, сборная Франции!
И отдельная благодарность всем болельщикам за вашу поддержку ❤️
Вершиной карьеры Умтити стала победа на чемпионате мира-2018. Всего же в сборной Франции футболист провел 31 матч, забив четыре мяча. Больше всего игр провел за родной Лион (170). Из-за ряда травм число встреч за Барселону составило лишь 133 за шесть лет. Также защитник провел 25 матчей за Лечче и 13 за Лилль.
Фактически не играл с 30-летнего возраста после того, как оставил «догов» в июне 2024 года.