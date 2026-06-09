Павел Василенко

Игроки сборной Узбекистана провели контрольный матч с Нидерландами перед чемпионатом мира 2026, который проиграли со счетом 1:2. Перед поединком в Нью-Йорке они столкнулись с крайне неприятной ситуацией.

Перед входом на стадион их тщательно обыскала местная служба безопасности, а также вызвали собак для помощи.

Видеозапись этих радикальных действий появилась в социальных сетях, а также была опубликована вещателем ESPN. Неизвестно, прошли ли нидерландские игроки такие же процедуры безопасности и проверки.

В контексте нескольких сообщений о задержании членов команд чемпионата мира в аэропортах США и запрете на въезд в страну арбитра из Сомали Омара Артана, это еще одна из серии, возможно, чрезмерно строгих проверок в США перед мундиалем.

Это первый чемпионат мира для Узбекистана в истории. Их соперниками в группе будут Колумбия, Португалия и Демократическая Республика Конго.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.

Ранее сообщалось, кто является фаворитом ЧМ-2026.