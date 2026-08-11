Какая неожиданность! Трамп публично заступился за Инфантино, который хотел продать права на ЧМ третьим лицам
Президент ФИФА оказался в скандале и едва не потерял весь УЕФА
Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку главы ФИФА Джанни Инфантино, который подвергся критике из-за намерений организации передать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.
Американский лидер считает, что Инфантино должен продолжить работу на посту президента ФИФА. Трамп заявил об этом в собственной социальной сети Truth Social.
ФИФА допустит ужасную ошибку, если по любой причине даже рассмотрит возможность замены президента Джанни Инфантино. Он фантастический, только что провел самый успешный чемпионат мира в истории — в четыре раза успешнее всех предыдущих. Если он уйдет, чемпионат мира больше никогда не будет таким успешным или прибыльным!
Бунт против Инфантино набирает обороты. УЕФА и еще две конфедерации готовы пойти на бойкот турниров ФИФА.