Павел Василенко

Главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур покинул свою должность в Цюрихе через несколько недель после того, как публично раскритиковал президента организации Джанни Инфантино. Причиной конфликта стал план продажи частным инвестиционным фондам части будущих доходов от чемпионатов мира.

1 августа Ламур в комментарии Associated Press заявил, что сотрудников ФИФА «ввела в заблуждение» недостаточная прозрачность руководства относительно замысла с созданием коммерческой дочерней компании и продажей части будущих прибылей. Речь шла о масштабном проекте стоимостью 20 миллиардов долларов.

В тот же день должность покинул старший советник Инфантино Карлос Кордейро. Он также назвал предложенную схему невыгодной для мирового футбола.

В ФИФА подтвердили прекращение трудовых отношений с Ламуром, поблагодарили его за два года работы и заявили, что не будут комментировать ситуацию дополнительно.

Одновременно положение самого Инфантино также остается непростым. Президент ФИФА претендует на новый срок, но столкнулся с критикой со стороны руководителей трех континентальных конфедераций – европейской, азиатской и североамериканской. Они назвали его план серьезным нарушением доверия.

После резкой реакции футбольных чиновников, в том числе УЕФА, Инфантино отозвал предложение на 20 миллиардов долларов. Европейская футбольная ассоциация даже предупреждала о возможном бойкоте мероприятий ФИФА.

Ламур был третьим по влиятельности человеком в структуре ФИФА после Инфантино и генерального секретаря Маттиаса Графстрёма. Его уход стал очередным ударом по руководству мирового футбола.