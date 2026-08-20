Павел Василенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался под серьёзным давлением. По сообщениям иностранных СМИ, УЕФА, АФК и КОНКАКАФ продолжают обсуждать возможность смещения 56-летнего швейцарца с должности руководителя мирового футбола.

Причиной недовольства стало предложение Инфантино о продаже будущих доходов от чемпионата мира частным инвесторам. Хотя этот план уже был отозван, оппоненты президента ФИФА не намерены прекращать борьбу. Параллельно группа организаций футбольных болельщиков со всего мира запустила петицию с призывом к Инфантино покинуть пост.

Наиболее активно против руководителя ФИФА выступает УЕФА. Европейская конфедерация даже пригрозила бойкотом чемпионата мира, если подобные инициативы будут реализованы. После отзыва спорного предложения эта угроза также осталась в силе. УЕФА требует гарантий, что попытки изменить принципы функционирования мирового футбола больше не повторятся.

Устав ФИФА не предусматривает конкретной процедуры вотума недоверия президенту. В то же время конфедерации могут требовать проведения внеочередного конгресса. Для этого необходимо заручиться поддержкой как минимум одной пятой из 211 национальных ассоциаций, входящих в ФИФА.

Инфантино планирует баллотироваться на третий президентский срок в марте, однако в настоящее время его позиции серьёзно пошатнулись. Если оппонентам удастся организовать вотум недоверия, это станет беспрецедентным событием для ФИФА за 122 года существования организации.