Джанні Инфантино снова будет баллотироваться на пост президента ФИФА на выборах в марте следующего года. Всемирная футбольная организация подтвердила, что ее руководитель, возглавляющий ФИФА с 2016 года, претендует на четвертый срок.

Его решение было принято после бурного периода, когда Инфантино столкнулся с серьезным сопротивлением относительно плана продажи акций в соревнованиях ФИФА частным инвесторам.

В официальном заявлении ФИФА ссылается на апрельские слова Инфантино о том, что он снова будет баллотироваться.

Это стало первым официальным подтверждением его намерения после споров, возникших после чемпионата мира-2026.

В последние недели обострились отношения между ФИФА и УЕФА. ФИФА обвинила европейский орган в «кампании по дискредитации федерации и ее руководства» в ответ на судебные действия УЕФА.

Из-за спорного финансового плана УЕФА ранее угрожала бойкотировать все соревнования ФИФА, включая чемпионат мира.

Для выдвижения кандидатуры требуется поддержка как минимум 106 из 211 национальных ассоциаций, а заявки принимаются до 18 ноября. Пока что других официальных кандидатов на пост президента ФИФА нет.