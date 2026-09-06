Инфантино сделал выбор. Президент ФИФА идет на четвертый срок на фоне обострения конфликта с УЕФА.
Функционер принял важное решение
Джанні Инфантино снова будет баллотироваться на пост президента ФИФА на выборах в марте следующего года. Всемирная футбольная организация подтвердила, что ее руководитель, возглавляющий ФИФА с 2016 года, претендует на четвертый срок.
Его решение было принято после бурного периода, когда Инфантино столкнулся с серьезным сопротивлением относительно плана продажи акций в соревнованиях ФИФА частным инвесторам.
В официальном заявлении ФИФА ссылается на апрельские слова Инфантино о том, что он снова будет баллотироваться.
Это стало первым официальным подтверждением его намерения после споров, возникших после чемпионата мира-2026.
В последние недели обострились отношения между ФИФА и УЕФА. ФИФА обвинила европейский орган в «кампании по дискредитации федерации и ее руководства» в ответ на судебные действия УЕФА.
Из-за спорного финансового плана УЕФА ранее угрожала бойкотировать все соревнования ФИФА, включая чемпионат мира.
Для выдвижения кандидатуры требуется поддержка как минимум 106 из 211 национальных ассоциаций, а заявки принимаются до 18 ноября. Пока что других официальных кандидатов на пост президента ФИФА нет.
Поделиться