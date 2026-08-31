Павел Василенко

Бывший президент УЕФА Мишель Платини призвал Джанни Инфантино уйти в отставку с поста президента ФИФА. По мнению французского функционера, глава Международной федерации футбола не выполняет основную задачу – не защищает правила игры, а сам их нарушает.

Как сообщает RMC Sport, Платини считает, что Инфантино потерял поддержку УЕФА после попытки продать часть прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам. Эта идея вызвала серьёзное сопротивление в футбольном мире.

«Экономические проблемы – это одно, но я считаю, что Инфантино потерпел неудачу, потому что он гарант правил игры, а не тот, кто их соблюдает», – заявил Платини.

Бывший глава УЕФА также раскритиковал рекламные паузы во время матчей чемпионата мира и увеличение перерыва между таймами в финале. Отдельно он упомянул отмену красной карточки для игрока сборной США Фоларина Балогуна, назвав это «худшим, что когда-либо происходило».

Инфантино находится под давлением уже несколько недель. После критики и угроз УЕФА бойкотировать чемпионат мира он отозвал план по передаче части прав частным инвесторам. В то же время Александер Чеферин заявил, что УЕФА продолжает рассматривать возможные протесты против руководителя ФИФА и судебные иски.