Сергей Разумовский

Итальянский специалист Андреа Мальдера должен возглавить национальную сборную Украины по футболу. Именно его называют главным претендентом на должность нового наставника команды после ухода Сергея Реброва.

О возможном назначении сообщил известный журналист и футбольный комментатор Виктор Вацко. По его словам, информация о новом главном тренере поступила из собственных источников и стала для него довольно неожиданной.

Вацко отметил, что длительное время в футбольных кругах активно обсуждался другой вариант. Многие эксперты и представители футбольной среды были уверены, что национальную команду возглавит опытный украинский тренер Мирон Маркевич. Однако, согласно имеющимся данным, руководство Украинской ассоциации футбола сделало другой выбор.

Не могу с вами не поделиться суперинформацией, которую выдал мой Вотсап. Мой Вотсап назвал имя нового главного тренера национальной сборной Украины, и для меня это большая неожиданность. В то время, когда вся футбольная и околофутбольная Украина уверяла меня, что главным тренером сборной станет Мирон Маркевич, УАФ удивила. По крайней мере, меня удивила очень. Впервые в истории сборная Украины получит иностранного главного тренера. Его имя – Андреа Мальдера. Виктор Вацко

Последним местом работы итальянского специалиста был французский Марсель. В этом клубе он работал в тренерском штабе Роберто Де Дзерби и занимал должность ассистента главного тренера. Мальдера покинул команду в феврале этого года.

Итальянец уже имеет опыт работы в украинском футболе. В период с 2016 по 2021 год он входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в национальной сборной Украины. Тогда команда демонстрировала один из лучших отрезков в своей истории, в частности дошла до четвертьфинала чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, ранее должность главного тренера сборной Украины покинул Сергей Ребров. Одновременно он продолжит работать в структуре украинского футбола — Ребров занимает должность вице-президента Украинской ассоциации футбола и входит в состав Исполнительного комитета организации.