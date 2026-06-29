Сергей Разумовский

По информации ведущего программы «ТаТоТаке» Михаила Спиваковского, ситуация с Андреем Ярмоленко в Динамо выглядит не так, как ранее сообщал скандальный инсайдер Игорь Бурбас.

Ранее Бурбас заявлял, что опытный вингер якобы не находится на сборах команды из-за того, что не будет участвовать в еврокубках и сосредоточится исключительно на матчах УПЛ. Однако, по данным Спиваковского, настоящая причина отсутствия Ярмоленко на старте сборов значительно проще — футболист получил дополнительное время на отдых по согласованию с тренерским штабом и руководством клуба.

Сообщается, что Андрей Ярмоленко начинает подготовку к сезону-2026/27 вместе с командой с 30 июня. Источник утверждает, что игрок просто попросил предоставить ему немного больше времени на восстановление, чем другим сборникам, которые были задействованы в первых матчах под руководством Андреа Мальдеры, и в клубе пошли ему навстречу.

Сам Спиваковский отметил, что, по его информации, Ярмоленко должен вернуться к полноценным тренировкам. В то же время он выразил сомнение в том, что за десять дней футболист успеет набрать оптимальную форму, чтобы сразу выходить в стартовом составе на матчи квалификации Лиги Европы.

Также ведущий скептически отнесся к версии о том, что Ярмоленко якобы заранее договорился не играть в еврокубках, чтобы сосредоточиться на выступлениях во внутреннем чемпионате. По словам Спиваковского, он ничего не слышал о подобном сценарии и не верит в его правдивость.

Таким образом, на данный момент более вероятной выглядит версия, что отсутствие Ярмоленко в начале сборов связано не с ограничением его роли в сезоне, а лишь с индивидуально согласованным графиком подготовки.

Напомним, в первом раунде квалификации Лиги Европы Динамо сыграет против Університаті Клуж.