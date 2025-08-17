Ингулец упустил победу с Нивой и результаты других матчей Первой лиги и турнирная таблица
Сегодня команды закрыли программу третьего тура
около 2 часов назад
Фото - ФК Чернигов
Состоялись завершающие поединки третьего тура Первой лиги сезона 2025/26.
ФК Чернигов на выезде разгромил Прикарпатье-Благо со счетом 3:0, а ЮКСА и Феникс-Мариуполь расписали мировую – 0:0.
В последней встрече тура Ингулец в домашнем матче сыграл вничью с тернопольской Нивой со счетом 2:2. Команда Василия Кобина упустила победу в компенсированное время.
Первая лига, 3-й тур
Ингулец – Нива – 2:2
Голы: Фарасеенко, 45+1, Волохатый, 82 – Напад, 23, Посевкин 90+1.
Прикарпатье-Благо – Чернигов – 0:3
Голы: Койдан, 18, 54, 62.
ЮКСА – Феникс-Мариуполь – 0:0