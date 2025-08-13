Украинский защитник Лос-Анджелеса Артем Смоляков высказался по поводу дебюта нападающего Сон Хын Мина за клуб МЛС.

Ой, все очень на позитиве. Я увидел его после выездного матча с мексиканским Тигрес (2:1). Он зашел в раздевалку, поблагодарил всех и сказал, что я провел хороший матч. После этого мы сразу разошлись, так как нужно было возвращаться домой.

По завершении выходного увиделись на тренировке. Заметил, что он максимально простой парень, к которому можно подойти и спокойно о чем-то спросить. В этом видно, что Сон большой профессионал и хороший человек.

Когда приходят такие люди – это просто кайф играть с ними. Конечно, Сон является усилением состава. Но еще до его приезда я играл с Денисом Буангой, который тоже является звездным футболистом. Посмотрим, как теперь тренерский штаб распределит их на поле.

К поединку с Чикаго Файр мы делали две предматчевые тренировки, моделировали будущего соперника. Потом работали над завершением и там с первого удара было видно, что Сон – это человек, который много чего достиг в футболе. Сразу понимаешь, где он выступал до этого.

Кто самый звездный Сон Хын Мин или Уго Льорис? Оба! Я бы не выделял, так как они большие профессионалы и хорошие люди, – рассказал Смоляков в интервью «Украинскому футболу».