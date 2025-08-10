Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня воскресенья, 10 августа, во втором туре украинской Первой лиги.

В Ужгороде Ингулец одержал выездную победу над Металлистом. Перед стартовым свистком игроки из Петрово вышли на поле в футболках в честь бывшего партнера Владимира Белоцерковца, о смерти которого стало известно 6 августа. Гости быстро открыли счет благодаря Фарасеенко, хозяева ответили голом Кайдалова, но в конце встречи Кисленко принес гостям три очка.

Подолье без особых шансов дома уступило Черноморцу. На 11-й минуте Ярослав Ракицкий отметился эффектным дальним ударом, а уже в добавленное время Иван Когут удвоил преимущество одесситов, закрепив успех «моряков».

Нива Тернополь минимально обыграла Металлург. Единственный гол в матче забил на 61-й минуте Угринюк, реализовав одну из немногих возможностей хозяев.

Черноморец и Ворскла пока не теряют очков и прогнозируемо возглавляют турнирную таблицу. Ингулец одержал первую победу и набрал четыре балла. У Нивы три пункта, у Металлиста и Подолья – по нулям.

Первая лига, второй тур

Металлист – Ингулец 1:2

Голы: Кайдалов, 31 – Фарасеенко, 9, Кисленко, 82

Подолье – Черноморец 0:2

Голы: Ракицкий, 11, Когут Иван, 90+2

Нива Тернополь – Металлург 1:0

Гол: Угринюк, 61