Защитник Динамо Константин Вивчаренко входит в сферу интересов нескольких зарубежных команд, сообщает «ТаТоТаке».

Наибольший предметный интерес возник у Панатинаикоса, который хотел бы арендовать защитника Динамо до конца сезона, а летом попробовать выкупить его контракт.

23-летним игроком также интересуются клубы бельгийской Про-лиги, Эредивизи, а также MLS.

Вивчаренко в этом сезоне провел за Динамо 16 матчей: 4 ассиста. Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.

