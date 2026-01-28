Иностранные клубы могут ослабить Динамо
На футболиста есть спрос
40 минут назад
Константин Вивчаренко / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник Динамо Константин Вивчаренко входит в сферу интересов нескольких зарубежных команд, сообщает «ТаТоТаке».
Наибольший предметный интерес возник у Панатинаикоса, который хотел бы арендовать защитника Динамо до конца сезона, а летом попробовать выкупить его контракт.
23-летним игроком также интересуются клубы бельгийской Про-лиги, Эредивизи, а также MLS.
Вивчаренко в этом сезоне провел за Динамо 16 матчей: 4 ассиста. Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.