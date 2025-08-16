Иностранный форвард близок к возвращению в Динамо
Футболист в последнее время играл в арендах
20 минут назад
Фото - ФК Динамо
Форвард Динамо Эрик Рамирес не перейдет в Депортиво Тачира, а вернется в Динамо.
Как сообщил журналист Армандо Наранхо, футболист нацелен играть за бело-синих.
Напомним, что Динамо приобрело Рамиреса у клуба ДАК 1904 в июле 2021 года за 1,75 миллиона евро. С того времени он провел за команду 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Рамирес отдавался в аренду в хихонский Спортинг (2022), братиславский Слован (2022-2023), Атлетико Насьональ (2023-2024) и Тигре (2024-2025).
Контракт футболиста с Динамо действителен до 30 июня 2026 года. Трансфермаркт оценивает его в 400 тысяч евро.
Поделиться