Сабо: «Очень расстроился. Динамо нечего делать в Лиге чемпионов»
Киевляне неожиданно вылетели из квалификации главного еврокубка от Пафоса, еще и с разгромным счетом
21 минуту назад
Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо поделился эмоциями после провального ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского Пафоса (0:2; 0:3 – общ.).
Очень расстроился. С такой игрой, с такой неподготовленной командой нечего делать в Лиге чемпионов. «Динамо» не готово.
Нет командной игры, не увидел даже индивидуальных действий. Не было видно ни Ваната, ни Шапаренко, ни Бражко — футболистов, о которых писали, что ими интересуются европейские клубы. Отбор мяча — отсутствует, прессинг — отсутствует.
За «Пафос» играют возрастные легионеры, но динамовцы уступали даже в скорости. Соперник моментально переходил из обороны в атаку, а мы не успевали. Не понимаю, где физическая готовность? – заявил Сабо в интервью FootBoom.
Все перипетии вокруг матча квалификации Лиги чемпионов, анализ и обзор игры – на странице события Пафос – Динамо Киев на Xsport. Все самое главное – в одном месте.
После матча главный тренер Динамо Александр Шовковский откровенно заявил, что игроки киевлян заметно уступают индивидуально соперникам и команде требуется усиление.