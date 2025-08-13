Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо поделился эмоциями после провального ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского Пафоса (0:2; 0:3 – общ.).

Очень расстроился. С такой игрой, с такой неподготовленной командой нечего делать в Лиге чемпионов. «Динамо» не готово.

Нет командной игры, не увидел даже индивидуальных действий. Не было видно ни Ваната, ни Шапаренко, ни Бражко — футболистов, о которых писали, что ими интересуются европейские клубы. Отбор мяча — отсутствует, прессинг — отсутствует.

За «Пафос» играют возрастные легионеры, но динамовцы уступали даже в скорости. Соперник моментально переходил из обороны в атаку, а мы не успевали. Не понимаю, где физическая готовность? – заявил Сабо в интервью FootBoom.