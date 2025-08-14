С Динамо, Шахтером и Полесьем! Определились все пары раунда плей-офф квалификации еврокубков
Все команды Лиги Европы гарантировали себе евроосень
34 минуты назад
Фото - ФК Шахтёр
Завершились все ответные матчи третьего раунда квалификации еврокубков. Таким образом, определились все пары последней стадии отбора.
🟠 Пары Q4 Лиги Европы
- Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев
- Шкендия – Лудогорец
- Слован Братислава – Янг Бойз
- Мальме – Сигма
- Панатинаикос – Самсунспор
- Абердин – ФКСБ (Стяуа)
- Лех – Генк
- Мидтьюлланн – КуПС
- Линкольн Ред Импс – Брага
- Зриньски – Утрехт
- Бранн – АЕК Ларнака
Риека – ПАОК
🟢 Пары Q4 Лиги конференций
- Хамрун Спартанс – РФШ
- Шелбурн – Линфилд
- Брейдаблик – Виртус
- Дрита – Дифферданж
- Олимпия Любляна – Ноах
- Полесье – Фиорентина
- Шахтер – Серветт
- Страсбур – Броннбю
- Ягеллония – Динамо Сити
- Андерлехт – АЕК Афины
- Истанбул Башакшехир – Университатя Крайова
- Кристал Пэлас – Фредрикстад
- Целье – Баник Острава
- Ракув – Арда
- Хиберниан – Легия
- Левски – АЗ Алкмаар
- Дьер – Рапид
- Ниман – Райо Вальекано
- Лозанна – Бешикташ
- Санта-Клара – Шемрок Роверс
- Русенборг – Майнц
- Спарта Прага – Рига
- Хеккен – ЧФР Клуж
- Вольфсберг – Омония
Напомним, вечером 14 августа Шахтер в серии пенальти выбыл от Панатинаикоса. Полесье проиграло Пакшу, но прошло дальше в Лиге конференций.
Поделиться
Лига ЕвропыНовости СпортаПолесьеРиекаРайо ВальеканоРакувРапид ВенаРусенборгРФШ (футбол)СерветтСлован БратиславаСпарта ПрагаСтрасбурСтяуаУниверситатяУтрехтФиорентинаФК РигаХеккенШахтер ДонецкШэмрок РоверсШкендия-79ЯгеллонияЯнг БойзДинамо КиевЗриньскиИстанбул БашакшехирАЕКАЕК ЛарнакаАЗ АлкмаарКристал ПэласАндерлехтКуПС (футбол)Лига КонференцийЛинкольнЛегияЛехЛудогорецМидтьюлландМайнц Маккаби Тель-АвивБешикташМальмеБрагаБрейдабликВольфсбергХибернианОлимпияГенкОмония (футбол)Панатинаикос (футбол)ПАОК