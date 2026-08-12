Известный португальский журналист Гонсалу Монтейру высказался о причинах, почему украинский вратарь Анатолий Трубин проигрывает конкуренцию Самуэлю Соарешу на старте сезона.

«Насколько мне известно, причина скорее носит эмоциональный и психологический характер. То, о чем мы сейчас говорим, на самом деле было заметно уже некоторое время. При оценке футболиста учитываются четыре основные составляющие: техника, тактика, физическая готовность и психологическое состояние.

Я бы сказал, что здесь стоит говорить именно о нынешнем периоде. В карьере любого футболиста случаются моменты, когда он становится более эмоционально уязвимым. В такой ситуации иногда правильнее убрать игрока из-под давления, посадить на скамейку, дать ему восстановиться и вернуть уверенность», – сказал Монтейру изданию Record.