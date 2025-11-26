На Сівітас Метрополітано завершився матч п’ятого туру Ліги чемпіонів між мадридським Атлетіко та міланським Інтером. Господарі здобули перемогу 2:1, забивши вирішальний гол уже у компенсований час.

Мадридці відкрили рахунок на 9-й хвилині — Хуліан Альварес скористався помилкою захисту та відправив м’яч у сітку воріт Інтера. Після перерви гості активізувалися: на 54-й хвилині Пьотр Зелінський точним ударом зрівняв рахунок.

Кульмінація поєдинку настала на 90+3-й хвилині, коли Хосе Хіменес виграв боротьбу у штрафному майданчику та встановив остаточний рахунок 2:1 на користь Атлетико.

Обидві команди проведуть свої наступні матчі 9 грудня. Атлетіко зіграє на виїзді проти ПСВ, а Інтер вдома прийме Ліверпуль.

Ліга чемпіонів. Основний раунд. 5 тур

Атлетіко (Іспанія) — Інтер (Італія) 2:1 (Альварес 9, Хіменес 90+3 - Зелінський 54)