Интер близок к аренде полузащитника Ливерпуля
Кертис Джонс ведет переговоры с итальянцами
около 1 часа назад
Кертіс Джонс/фото: Ливерпуль
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, миланский Интер близок к аренде перспективного полузащитника Ливерпуля.
25-летний Кертис Джонс находится на продвинутой стадии переговоров с руководством «нерадзурри» и готов перейти в итальянскую Серию А. Однако сделка возможна только после того, как Интер оформит аренду Давиде Фраттези в Ноттингем Форест.
Отмечается, что миланский клуб хочет сохранить опцию выкупа Джонса после завершения сезона. В этом сезоне Кертис провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
