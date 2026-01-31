По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, миланский Интер близок к аренде перспективного полузащитника Ливерпуля.

25-летний Кертис Джонс находится на продвинутой стадии переговоров с руководством «нерадзурри» и готов перейти в итальянскую Серию А. Однако сделка возможна только после того, как Интер оформит аренду Давиде Фраттези в Ноттингем Форест.

Отмечается, что миланский клуб хочет сохранить опцию выкупа Джонса после завершения сезона. В этом сезоне Кертис провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль после матча Лиги чемпионов остался без правых защитников.