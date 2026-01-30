Главный тренер Ливерпуля Арне Слот сообщил, что 25-летний защитник Джереми Фримпонг пропустит несколько недель из-за травмы паха.

Неприятный эпизод произошел в среду во время матча Лиги чемпионов против Карабаха (6:0), когда футболиста пришлось заменить уже на четвертой минуте игры.

«Фримпонг точно не будет в составе завтра. Он выбыл на несколько недель, но все не так плохо, как мы думали. Поэтому в этой ситуации есть как позитив, так и негатив», – заявил Слот на пресс-конференции.

Травма нидерландца создала серьезные проблемы для тренерского штаба перед субботним матчем Премьер-лиги с Ньюкаслом. У Слота практически не осталось игроков, которые способны играть на позиции правого защитника.

