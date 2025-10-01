Интер Майами потерпел поражение в матче МЛС против Чикаго Файр со счетом 3:5. Хозяева провалили первый тайм, уступив 1:3, однако после перерыва благодаря дублю Луиса Суареса сумели восстановить равновесие. Но в концовке встречи гости все же склонили чашу весов в свою пользу, забив на 80-й и 83-й минутах.

Как сообщает Inter Miami News Hub, во время игры капитан команды Лионель Месси обратился к главному тренеру Хавьеру Маскерано со словами:



– Это не может продолжаться, мы должны играть лучше.

В этом поединке 38-летний нападающий не отметился результативными действиями, однако остается лучшим бомбардиром чемпионата с 24 забитыми голами.