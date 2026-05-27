Официально: Рома выкупила у Астон Виллы конкурента Довбика
Римляне усилили атаку перед следующим сезоном
около 2 часов назад
Дониэлла Малейн / Фото - Yahoo
Рома объявила о полноценном трансфере из Астон Виллы нидерландского форварда Дониелла Малена.
27-летний игрок выступал за итальянский клуб на правах аренды с зимы, а теперь был выкуплен.
По предварительным данным, сумма перехода нападающего составила 25 млн евро.
На счету игрока 15 голов и 2 передачи в 20 матчах за римлян.
Напомним, Рома обыграла Верону и завоевала бронзовые медали Серии А.
