Владимир Кириченко

Рома объявила о полноценном трансфере из Астон Виллы нидерландского форварда Дониелла Малена.

27-летний игрок выступал за итальянский клуб на правах аренды с зимы, а теперь был выкуплен.

По предварительным данным, сумма перехода нападающего составила 25 млн евро.

На счету игрока 15 голов и 2 передачи в 20 матчах за римлян.

Напомним, Рома обыграла Верону и завоевала бронзовые медали Серии А.