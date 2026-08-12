Сергей Разумовский

Интер приблизился к подписанию правого вингера Тоттенхэма Джеда Спенса. Итальянский клуб уже согласовал условия личного контракта с 26-летним английским футболистом. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

🚨⚫️🔵 Understand Inter are closing in on Djed Spence deal! Agreement almost done with final steps to follow.



Spence has agreed personal terms with Inter and wants the move; Inter and Spurs in contact to seal deal over €30m. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/nUH1f7qIR9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

По информации источника, Спенс заинтересован в переходе в Интер и поддерживает такой вариант продолжения карьеры. Англичанин стремится сменить клуб и готов присоединиться к миланской команде, которая рассматривает его как усиление правого фланга после продажи Дензела Думфриса.

Личные условия между футболистом и нерадзурри уже согласованы. В то же время для завершения трансфера Интеру еще необходимо договориться с Тоттенхэмом о финансовых деталях сделки.

Сейчас клубы продолжают переговоры. Ожидается, что сумма перехода превысит 30 миллионов евро. Тоттенхэм не намерен отпускать одного из своих фланговых игроков за меньшую стоимость, в то время как представители Интера пытаются согласовать окончательные условия трансфера.

Его универсальность является одним из факторов, которые заинтересовали миланский клуб. Футболист может быть полезным как в схеме с четырьмя защитниками, так и в тактической модели с тремя центральными защитниками и активными латералями.

В прошлом сезоне англичанин провел 44 матча за Тоттенхэм. В то же время результативными действиями он не отличался – не забил ни одного гола и не отдал голевой передачи.

Вместе со сборной Англии Спенс стал бронзовым призером чемпионата мира-2026.