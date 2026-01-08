Интер не имел проблем с бывшей командой Киву
Вернув лидерство
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Парма в рамках 19 тура Серии А встретилась с Интером. Матч завершился со счетом 0:2.
Тренер Интера Кристиан Киву впервые противостоял команде, которая дала ему шанс заявить о себе в роли тренера взрослой команды.
Судьбу матча решили голы Димарко и Тюрама в конце каждого тайма.
Интер благодаря этой победе продолжает лидировать в Серии А с 42 очками, имея игру в запасе. Парма, в свою очередь, балансирует на грани зоны вылета.
Серия А. 19 тур
Парма - Интер 0:2
Голы: Димарко, 42, Тюрам, 90+8
Поделиться