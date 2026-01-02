Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью отреагировал на информацию о том, что якобы считает украинца Арсения Батагова лучшим центральным защитником в чемпионате Турции. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Я не буду говорить о игроках, которые не принадлежат нам. Я не буду подогревать трансферный рынок. Я считаю, что это работа агентов, клубов, которые хотят продать футболистов, пиарщиков и некоторых комментаторов, которые зарабатывают на жизнь, обсуждая трансферный рынок.

Единственное, что я могу сказать о трех игроках, которых вы упомянули, это то, что я их знаю. Потому что сейчас возникло имя игрока — Балаков или Батаков [Батагова – прим.], которого я даже не знал. И меня заставили искать Балакова.