Миланский Интер проявляет интерес к возвращению голкипера Манчестер Юнайтед Андре Онана.

Итальянский клуб намерен воспользоваться сложной ситуацией камерунца в Манчестере и пригласить его обратно в Милан, где вратарь пользуется большой поддержкой болельщиков.

Руководство нерадзурри рассматривает Онана как возможную замену Яну Зоммеру, который задумывается о смене команды.

Напомним, что с лета 2022 по лето 2023 года Онана уже защищал цвета Интера, проведя 41 матч. За этот период он помог клубу завоевать Кубок и Суперкубок Италии, а также выйти в финал Лиги чемпионов, где миланцы уступили Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов заплатить 80 миллионов евро за звездного хавбека Реала.