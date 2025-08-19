Каземіро: «Манчестер Юнайтед всегда должен побеждать»
Полузащитник Красных Дьяволов прокомментировал матч с Арсеналом в первом туре АПЛ
35 минут назад
Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро высказался после поражения команды в стартовом туре АПЛ от Арсенала (0:1).
Манчестер Юнайтед всегда должен думать о победе. Я не собираюсь говорить, что поражение – это нормально, мы должны побеждать. Манчестер Юнайтед всегда должен побеждать. Думаю, что мы показали хорошие моменты и сегодня играли намного лучше, но нам нужно стремиться к победе. Сейчас мы на правильном пути. У нас хорошие отношения, и мы идем этим путем. Это сложно. У каждого может быть свое мнение. За последние несколько лет мы дошли до нескольких финалов, например, до финала Лиги Европы в прошлом сезоне, и нам не хватает только победы, – сказал Каземиро в комментарии Beinsports.
В прошлом сезоне бразилец провел 40 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.
Поделиться