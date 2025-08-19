Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим подвел итоги матча 1 тура АПЛ против Арсенала (0:1). Его слова приводит ВВС.

Подобное происходило в прошлом году. Это не игра в мяч. Я понимаю желание забить, но когда вы задеваете вратаря... Иногда вы толкаетесь и не можете дотянуться до мяча

Мы должны быть сильнее. Мы не меняем правила, мы должны к ним приспосабливаться. Сегодня, я думаю, мы были лучшей командой.

У нас есть игроки, способные победить в любом матче АПЛ. Мы должны сосредоточиться и забыть о шуме. Неважно, кто играет, мы хотим побеждать, - сказал Аморим.