Сергей Разумовский

В ночь с 2 на 3 мая состоялась очередная серия матчей регулярного чемпионата МЛС. Игровой день оказался очень насыщенным на голы, камбэки и результативные выступления отдельных футболистов. Сразу несколько команд потеряли преимущество в счете, а украинские легионеры имели разный уровень участия в матчах своих клубов.

Атланта на собственном поле одержала волевую победу над Монреалем со счетом 3:1. Начало встречи для хозяев сложилось неудачно, ведь уже на 6-й минуте Монреаль вышел вперед. Автором быстрого гола стал Лонгстафф, который воспользовался своим моментом и заставил Атланту отыгрываться почти с самого старта матча.

Впрочем, команда хозяев быстро оправилась после пропущенного мяча и еще до перерыва смогла полностью перевернуть ситуацию на поле. Сначала счет сравнял Лобжанидзе, а затем Латте Латта забил второй мяч Атланты, позволив своей команде уйти на перерыв уже в роли лидера. Во втором тайме хозяева продолжили действовать уверенно, а грузинский нападающий Лобжанидзе оформил дубль и фактически снял вопрос о победителе встречи.

Украинский вингер Монреаля Геннадий Синчук участия в этом матче не принимал. Футболист пропустил поединок из-за травмы и не смог помочь своей команде в игре, которая завершилась для канадского клуба поражением.

Не менее драматичным оказался матч между Коламбусом и Миннесотой. Хозяева долгое время контролировали ситуацию и после первого тайма имели минимальное преимущество благодаря голу Хабруна. В начале второй половины встречи Коламбус укрепил свои позиции: Пикар забил второй мяч и сделал счет 2:0.

Казалось, что команда хозяев имеет все шансы спокойно довести матч до победы, однако Миннесота сумела осуществить мощный камбэк. Главным героем гостей стал Ебоа, который оформил дубль и вернул интригу в игру. Еще один мяч в составе Миннесоты забил Марканич. В итоге гости перевернули матч с ног на голову и вырвали победу со счетом 3:2, оставив Коламбус без очков после преимущества в два гола.

Украинский защитник Коламбуса Евгений Чеберко появился на поле после перерыва и провел довольно активный тайм. Он продемонстрировал высокую точность передач — 92%, выполнив 48 точных пасов из 52 попыток. В финальной трети поля Чеберко отдал 4 точные передачи из 5, что свидетельствует о его участии не только в оборонительных действиях, но и в продвижении мяча вперед.

Всего украинец осуществил 61 касание мяча. В единоборствах Чеберко выиграл 4 дуэли из 7: в воздухе он уступил в единственной борьбе, зато на земле был значительно эффективнее — 4 выигранных единоборства из 6. Также в его активе 4 удачных подката из 4 попыток, одно обведение с дриблингом, одно вынос мяча и один фол.

Статистические порталы оценили выступление украинского защитника по-разному. FlashScore поставил Чеберко 6.7, SofaScore — 6.2, а WhoScored — 6.4.

В еще одном матче Сан-Диего и Лос-Анджелес разошлись миром — 2:2. Хозяева долгое время были близки к победе благодаря результативной игреИнгвартсена. Именно он стал автором двух голов Сан-Диего и позволил своей команде вести в счете до заключительного отрезка встречи.

Однако Лос-Анджелес не сдался и сумел избежать поражения в конце матча. На 82-й минуте Буанга сократил отставание, а затем Холлингсхед забил второй мяч гостей и установил окончательный счет 2:2. Таким образом, Лос-Анджелес вырвал ничью в матче, который еще за несколько минут до финального свистка складывался для команды крайне неудачно.

Украинский защитник Лос-Анджелеса Артем Смоляков вышел на замену уже в компенсированное ко второму тайму время. Из-за этого он получил минимум игрового времени и не успел существенно повлиять на ход встречи.

Наиболее зрелищным матчем игрового дня стало противостояние Интер Майами и Орландо. Команда из Майами очень мощно начала поединок и уже на 34-й минуте выигрывала со счетом 3:0. Голы в составе хозяев забили Фрей, Сеговия и Лионель Месси. После такого старта казалось, что Интер Майами уверенно движется к победе.

Однако Орландо еще до перерыва сумел сократить отставание — Охеда забил первый мяч гостей и оставил интригу на второй тайм. После перерыва аргентинский футболист продолжил свое яркое выступление и еще дважды отметился в воротах Интер Майами, оформив хет-трик и сравняв счет.

Кульминация матча наступила уже в компенсированное время. Победный гол за Орландо забил Спайсер, который завершил невероятный камбэк своей команды. В итоге Орландо победил 4:3, хотя по ходу первого тайма уступал с разницей в три мяча. Для Интер Майами это поражение стало особенно болезненным, ведь команда упустила практически выигранный матч.

МЛС, регулярный чемпионат

Интер Майами – Орландо Сити 3:4

Голы: Фрей, 4, Сеговия, 25, Месси, 34 – Охеда, 39, 68, 78 (пен.), Спайсер, 90+3

Атланта Юнайтед – Монреаль 3:1

Голы: Лобжанидзе, 41, 50 Латте Лат, 45+6 – Лонгстафф, 6

Удаление: Вера, 90+1 (Монреаль)

Коламбус Крю – Миннесота Юнайтед 2:3

Голы: Хабрун, 31, Пикар, 56 – Йебоа, 59, 66, Марканич, 74

Сан-Диего – ФК Лос-Анджелес 2:2

Голы: Ингвартсен, 7, 71 – Буанга, 82, 90+14