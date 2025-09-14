Сассуоло одержал первую победу в Серии А, обыграв Лацио
Минимальная победа команды Фабио Гроссо
Фото: Сассуоло
В третьем туре итальянской Серии А Сассуоло на своем поле встретился с Лацио.
Результат поединка решил единственный мяч, забитый хозяевами на 70-й минуте. Автором гола стал новичок команды Алиу Фадера, который оформил свой первый результативный удар за зелено-черных.
Для Лацио под руководством Маурицио Сарри старт чемпионата складывается непросто – в трех матчах римляне набрали лишь три очка. А вот Сассуоло под руководством Фабио Гроссо сумел одержать первую победу в сезоне 2025/26.
Серия, А, третий тур
Сассуоло — Лацио 1:0
Гол: Фадера, 70
