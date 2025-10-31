Испанские журналисты отмечают, что главный тренер Жироны Мичел рассчитывает в этом сезоне на результативность Владислава Ваната и опытного Кристиана Стуани, чтобы команда смогла сохранить место в Ла Лиге.

В публикации также подчеркнули эффективность опытного нападающего, который конкурирует с Ванатом.

«Сред этой тьмы есть те, кто светится лучом света: нападающие Стуани и Ванат. Восстановление их голевой мощи крайне важно, и уругваец с украинцем дали волю своему гневу.

Оба забили Констанции и продолжают бороться за звание лучших бомбардиров команды. У каждого из них по три гола, и они лидируют среди футболистов Жироны по этому показателю. Они нужны Мичелу. Более того, если кто-то из них и сверкает эффективностью, так это уругваец. В нынешнем сезоне он сыграл вдвое меньше, чем Ванат, а его средняя результативность выше. Если уругваец забивает гол каждые 230 минут, то Ванат – каждые 524 минуты», – написали в AS.

23-летний украинец в восьми матчах забил три гола и сделал одну результативную передачу. Ранее голы Ваната и Цыганкова вывели Жирону в 1/32 финала Кубка Испании.