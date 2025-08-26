Сергей Стаднюк

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков выразил желание покинуть команду. Об этом сообщает португальское издание Record.

По информации источника, 22-летний украинец провел разговор с руководством клуба. Хавбек стремился четко донести свои намерения.

Главной причиной задержки трансфера называется высокая цена, которую донецкий клуб требует за игрока. Судаков, который является приоритетной трансферной целью Бенфики, понимает, что выставленная цена отпугивает потенциальных покупателей, из-за чего он испытывает недовольство и нетерпение.

Судаков успел провести за Шахтер почти 150 матчей (147). В них хавбеку удалось отличиться 35 голами и 26 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.

