Спортивный директор Жироны Кике Карсель прокомментировал приобретение нападающего Владислава Ваната из киевского Динамо.

«Такие игроки, как Унаи, Владислав Ванат и Брайан, были согласованы давно, не в последние несколько недель, и их всегда обуславливали продажи. Ванат и Брайан были игроками, которых мы считали необходимым привлечь, поскольку нам нужны были изменения в нападении», – цитирует Карселя издание FútbolFantasy.

Ванат присоединился к каталонскому клубу 1 сентября за 17 миллионов евро. Контракт 23-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2030 года. На данный момент Ванат провел за Жирону пять матчей, забив два гола. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав шесть очков.

Следующий матч Жироны состоится 18 октября на выезде против Барселоны. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.