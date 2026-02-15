Тренер сборной Венгрии — о будущем хавбека Ливерпуля: «Он хочет играть за Реал»
Тревога на Энфилде
10 минут назад
Руководству Ливерпуля возможно непросто сохранить в составе Доминика Собослая. Главный тренер сборной Венгрии Марко России подогрел трансферные разговоры, дав понять, что игрок не скрывает симпатий к одному из испанских грандов.
Пока красные строят командную игру вокруг энергичного полузащитника, его наставник в национальной сборной сделал достаточно откровенное заявление о карьерных устремлениях футболиста.
«Доминик постоянно прогрессирует, и я верю, что он может стать одним из лучших на своей позиции в мире. Но я знаю о его мечте — он хочет играть за мадридский Реал. Это цель, к которой он стремится».
В текущем сезоне Собослай провел 34 матча за Ливерпуль во всех турнирах, записал на свой счет 10 голов и 6 результативных передач. Контракт венгра с клубом действует до лета 2028 года.
