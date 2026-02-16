Голкипер Бенфики Анатолий Трубин признался, что в заключительном матче основного этапа Лиги чемпионов против Реала, где он отметился в конце и установил счет 4:2, не был в курсе, что команде необходим еще один гол для лучшей разницы мячей и выхода в плей-офф.

«На тот момент мы побеждали, я не понимал, что происходит. Почему все на меня кричали, партнеры призывали поспешить. Жозе Моуринью показал мне, что надо идти вперед. Я спросил партнера: нам что, нужен гол? Просто во время игры об этом можешь не задумываться, о показателях в таблице», – сказал Трубин.

В результате Бенфика заняла последнее проходное место, что позволило пробиться в следующую стадию турнира, где Лиссабон снова встретится с Реалом.

