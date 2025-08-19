Украинский защитник киевского Динамо Денис Попов не перейдет в английский Уотфорд, сообщает ТаТоТаке. По данным источника, 26-летний футболист не станет частью состава клуба из Англии.

В прошлом сезоне Попов сыграл 35 матчей во всех турнирах за Динамо, сумев забить два гола. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро.

Попов является воспитанником Динамо, который провел за первую команду киевлян 141 матч, а также трижды выходил на поле в составе сборной Украины. Его действующий контракт с «бело-синими» рассчитан до лета 2026 года. Футболист в 2019 году выиграл чемпионат мира U-20 в составе «сине-желтых».