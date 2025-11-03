Павел Василенко

Правый защитник киевского Динамо Александр Караваев получит вызов в сборную Украины на отборочные матчи ЧМ-2026 против Франции и Исландии. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Насколько мне известно, Сергей Ребров склоняется к тому, чтобы на ноябрьские матчи вызвать Александра Караваева. В последний раз за национальную команду правый латераль играл в октябре 2023 года», — написал Бурбас в своем телеграм-канале.

Караваев в нынешнем сезоне сыграл в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отдал четыре ассиста.

Расписание матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026

13.11.2025. 21:45: Франция – Украина

16.11.2025. 19:00: Украина – Исландия

На данный момент сборная Украины занимает второе место в группе D, имея в своем активе семь очков.